ماذا سيحدث للرئيس الأوكراني إن وقع في الأسر؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد المندوب الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيمثل أمام المحكمة في يوم من الأيام.

وقال ردا على سؤال من مراسل "إيرو اكتيف" الإخبارية حول "ما إذا كان زيلينسكي سيقتل في عملية عسكرية روسية: "آمل ألا يحدث ذلك". وأضاف: "في مرحلة ما سيخضع للمحاكمة".

ومن جهته أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة، عن مخاوفه بشأن سلامة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التي اعتبر أنها باتت "مهددة" بعد الهجوم الروسي.

وأكد لودريان، في تصريح لإذاعة "فرانس إنتر" نقلتها فرانس برس، أن "سلامة الرئيس زيلينسكي تشكل عنصرا مركزيا في ما يحصل"، معلنا عن "قدرة" بلاده على تقديم المساعدة له "إذا لزم الأمر".

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