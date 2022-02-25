الأسد يعلن لبوتين "دعمه القوي" للعملية العسكرية في أوكرانيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس فلاديمير بوتين عن دعمه القوي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأفاد الكرملين بأن بوتين تحدث مع الأسد خلال محادثة هاتفية، وتطرق الحديث إلى "سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المزعزعة للاستقرار، والتي أدت إلى تدهور خطير في الشرق الأوسط" حسب وصفه.

وحسب "روسيا اليوم" شكر الرئيس الروسي الرئيس السوري على موقفه المبدئي بشأن أوكرانيا وشاركه تقييمه لتطور الوضع.

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