ميركل في أول تعليق لها على الأحداث: نقطة تحول في تاريخ أوروبا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

في أول تعليق لها، وصفت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل ما يجري حول أوكرانيا بأنه "نقطة تحول في تاريخ أوروبا بعد نهاية الحرب الباردة" حسب "روسيا اليوم".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ميركل قولها اليوم الجمعة: "تمثل حرب العدوان الروسية نقطة تحول عميقة في تاريخ أوروبا ما بعد الحرب الباردة"، ووصفت أعمال موسكو بأنها انتهاك للقانون الدولي وأدانتها "بأشد العبارات".

يشار إلى أن ميركل كانت مستشارة لألمانيا وقت حدوث انقلاب عام 2014 في أوكرانيا، ثم جرى إبرام اتفاقيات مينسك لحل النزاع في دونباس.

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