موسكو: وحدة بحرية أوكرانية ألقت سلاحها وطلبت ممرا آمنا للانسحاب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدة بحرية من الجيش الأوكراني تابعة للواء 36، طلبت توفير ممر من السلطات في جمهورية دونيتسك للخروج بعد أن ألقت سلاحها.

وفي نفس السياق أكد الممثل الرسمي لجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، في تصريح صحفي، أن مشاة البحرية الأوكرانية انسحبوا من مواقعهم بالقرب من قرية زاموجنوي في دونباس.

وقال باسورين حسب "روسيا اليوم" إن "عناصر الكتيبة الأولى من اللواء 36 مشاة البحرية، الذين أرادوا إنقاذ حياتهم، انسحبوا من مواقعهم في منطقة زاموجنوي، تاركين أسلحتهم وذخائرهم".

وتتزامن هذه التطورات مع إعلان وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عطلت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت عشرات قطع الآليات والمعدات العسكرية.

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