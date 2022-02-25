فرنسا: قلقون على سلامة الرئيس الأوكراني ومستعدون لمساعدته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن فرنسا قلقة على سلامة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مؤكدا استعداد بلاده "لمساعدته إذا لزم الأمر".

واتهم لودريان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بـ"محاولة تدمير دولة أوكرانيا"، معبرا عن قلق بلاده على سلامة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وقال: "مستعدون لمساعدته إذا لزم الأمر".

وقال حسب وكالة الأنباء الفرنسية "هذه حرب شاملة. بوتين قرر إخراج أوكرانيا من خريطة الدول".

ولفت إلى أن "فرنسا قلقة أيضا من هجوم عسكري روسي محتمل ضد مولدوفا وجورجيا".

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