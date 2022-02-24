الهجوم الروسي على أوكرانيا يهوي بأسواق الأسهم حول العالم

المصدر: برلين - د ب أ

تكبدت أسواق الأسهم حول العالم تراجعات حادة اليوم الخميس، بضغط من العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بأكثر من 3.5 % في التعاملات الصباحية في فرانكفورت وهبط لفترة وجيزة لما دون مستوى 14 ألف نقطة.

كما تراجع مؤشر فوتسي 100 في لندن بأكثر من 2.5 % ليستقر قرب عتبة 7300.

وتراجعت الأسهم كذلك في منطقة الشرق الأوسط، حيث تراجع مؤشر (تاسي) الرئيسي بسوق الأسهم السعودية بـ 2%، رغم ارتفاع سهم أرامكو بـ 3.3 % لمستوى قياسي جديد. كما تراجع مؤشر"إي جي إكس 30" بالبورصة المصرية بـ 2.6 % .

وفي آسيا، تكبدت الأسواق تراجعات حادة. وأغلق مؤشر نيكي 225 القياسي في طوكيو على تراجع بـ 1.81 % ، عند 25970.82 نقطة.

كما تراجع مؤشر شنغهاي شنزن (سي إس آي 300) لأهم 300 شركة في البر الرئيس الصيني بـ 2.3 % ليغلق على 4529.32 .

وشهدت بورصة موسكو هي الأخرى تراجعات حادة في مستهل تداولات اليوم، وخسر مؤشرها الرئيسي "آر تي إس" نحو 20% من قيمته.

وتراجع الروبل الروسي لمستوى قياسي منخفض أمام الدولار، بعدما خسر 6% من قيمته.

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