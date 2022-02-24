الهجوم الروسي على أوكرانيا يهوي بأسواق الأسهم حول العالم
تكبدت أسواق الأسهم حول العالم تراجعات حادة اليوم الخميس، بضغط من العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا.
وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بأكثر من 3.5 % في التعاملات الصباحية في فرانكفورت وهبط لفترة وجيزة لما دون مستوى 14 ألف نقطة.
كما تراجع مؤشر فوتسي 100 في لندن بأكثر من 2.5 % ليستقر قرب عتبة 7300.
وتراجعت الأسهم كذلك في منطقة الشرق الأوسط، حيث تراجع مؤشر (تاسي) الرئيسي بسوق الأسهم السعودية بـ 2%، رغم ارتفاع سهم أرامكو بـ 3.3 % لمستوى قياسي جديد. كما تراجع مؤشر"إي جي إكس 30" بالبورصة المصرية بـ 2.6 % .
وفي آسيا، تكبدت الأسواق تراجعات حادة. وأغلق مؤشر نيكي 225 القياسي في طوكيو على تراجع بـ 1.81 % ، عند 25970.82 نقطة.
كما تراجع مؤشر شنغهاي شنزن (سي إس آي 300) لأهم 300 شركة في البر الرئيس الصيني بـ 2.3 % ليغلق على 4529.32 .
وشهدت بورصة موسكو هي الأخرى تراجعات حادة في مستهل تداولات اليوم، وخسر مؤشرها الرئيسي "آر تي إس" نحو 20% من قيمته.
وتراجع الروبل الروسي لمستوى قياسي منخفض أمام الدولار، بعدما خسر 6% من قيمته.
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