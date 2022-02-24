موسكو توقف الملاحة في بحر آزوف .. وأوكرانيا تطالب تركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم ووكالات

أعلنت موسكو توقيف الملاحة في بحر آزوف بين روسيا وأوكرانيا حيث شنت القوات الروسية عملية عسكرية صباح الخميس، على ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء "انترفاكس" عن وكالة الملاحة البحرية الروسية "روسموريتشفلوت" قولها إن "الملاحة في مياه بحر آزوف متوقفة منذ الرابعة صباحا (01,00 بتوقيت غرينتش) حتى إشعار آخر".

ومن جهته قال سفير أوكرانيا لدى أنقرة اليوم الخميس إن بلاده طلبت من تركيا إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية، كما ترغب في فرض عقوبات على موسكو بعد أن شنت روسيا هجمات جوية وبرية على جارتها.

وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لها حدود بحرية على البحر الأسود مع أوكرانيا وروسيا. ورغم أنها تعارض مسألة العقوبات إلا أنها تصف الخطوات الروسية ضد أوكرانيا بأنها غير مقبولة.

وتسيطر أنقرة وفقا لاتفاقية صدرت عام 1936 على المضيقين ويمكنها تقييد حركة السفن الحربية إذا تعرضت للخطر أو أثناء الحرب.

وقال السفير الأوكراني فاسيل بودنار في مؤتمر صحفي في أنقرة "ندعو إلى إغلاق المجال الجوي ومضيقي البوسفور والدردنيل. نقلنا مطالبنا في هذا الصدد إلى الجانب التركي. في الوقت نفسه نطالب بتطبيق عقوبات على الجانب الروسي".

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