الرئيس الأوكراني: هذا ما وعدني به بايدن !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن اليوم، وذكر أن الولايات المتحدة باشرت بتحضير مساعدات دولية لبلاده.

وأضاف زيلينسكي، في كلمة وجهها إلى مواطنيه "قبل دقيقة، أجريت محادثة مع الرئيس بايدن، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل في حشد الدعم الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وحسب "روسيا اليوم" أضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

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