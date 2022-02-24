برميل النفط يتخطى المئة دولار صباح اليوم .. بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تخطى سعر برميل النفط اليوم المئة دولار على خلفية "العملية العسكرية" الروسية في أوكرانيا.

وهي المرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات التي يتخطى فيها سعر برميل النفط عتبة المئة دولار . وذلك عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شن "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

وحسب "وكالة الانباء الفرنسية" ا ف ب سجل سعر برميل برنت 100,04 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.

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