السعودية توقف العمل بتأشيرة متعلقة بالعمرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الحج والعمرة، إلغاء تأشيرة «عمرة مضيف»، وبحسب صحيفة «عكاظ»، فإنه لم يعد يتم العمل بها ولا يوجد وقت محدد لتفعيلها، وفي حال تفعيلها سيتم الإعلان عنها في مختلف منصات وزارة الحج والعمرة في حينه.

كما نقلت الصحيفة أن منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، أكدت أيضا أنه لا يمكن إصدار «تأشيرة عمرة مضيف» من خلال المنصة.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد حددت، يوم الخميس الماضي، فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.

ووفقا للوزارة، لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.

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