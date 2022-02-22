أوكرانيا تطلب من الغرب أسلحة لمواجهة روسيا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الثلاثاء، قبل محادثة مقررة مع نظيره الأميركي في واشنطن، إنه ينبغي للدول الغربية زيادة شحنات الأسلحة إلى بلاده لمساعدتها في مواجهة روسيا.

وأضاف: "هذا الصباح بعثت برسالة إلى وزير الخارجية البريطاني أطلب فيها أسلحة دفاعية إضافية لأوكرانيا واليوم سأتوجه بالطلب نفسه إلى محاوري في الولايات المتحدة".

وتابع: "ستكون الدبلوماسية والسلاح أفضل الضمانات لنا. سنحشد العالم كله للحصول على كل ما نحتاج إليه لتعزيز دفاعاتنا".

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