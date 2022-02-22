أوكرانيا تطلب من الغرب أسلحة لمواجهة روسيا
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الثلاثاء، قبل محادثة مقررة مع نظيره الأميركي في واشنطن، إنه ينبغي للدول الغربية زيادة شحنات الأسلحة إلى بلاده لمساعدتها في مواجهة روسيا.
وأضاف: "هذا الصباح بعثت برسالة إلى وزير الخارجية البريطاني أطلب فيها أسلحة دفاعية إضافية لأوكرانيا واليوم سأتوجه بالطلب نفسه إلى محاوري في الولايات المتحدة".
وتابع: "ستكون الدبلوماسية والسلاح أفضل الضمانات لنا. سنحشد العالم كله للحصول على كل ما نحتاج إليه لتعزيز دفاعاتنا".
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