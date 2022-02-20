الإمارات تعزي البرازيل في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

المصدر: أبوظبي - وام

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في ولاية ريو دي جانيرو وأسفرت عن عشرات الوفيات والمصابين والمفقودين، وتسببت في إحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة البرازيلية والشعب البرازيلي وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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