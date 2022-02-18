الجيش الإسرائيلي يفعّل دفاعاته ضد مسيرة أطلقها حزب الله من لبنان

المصدر: القدس - أ ف ب

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن دفاعاته الجوية أطلقت النار على طائرة مسيّرة قادمة من لبنان دخلت مجال إسرائيل الجوي، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.

وأفاد حزب الله اللبناني في بيان الجمعة بأنه أطلق الطائرة المسيرة في مهمة "استطلاعية" فوق إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "طائرة مسيّرة معادية صغيرة تسللت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل ما دفع السكان للجوء إلى الملاجئ في شمال إسرائيل".

وأضاف الجيش أنه "تم إطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية" في اتجاه الطائرة، و"تمّ استدعاء طائرات ومروحيات حربية، وبعد دقائق عدة، اختفت الطائرة والحادث قيد التحقيق".

وأعلن حزب الله من جهته أنه أطلق مسيّرة "داخل الأراضي الفلسطينية جالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة استطلاعيّة امتدّت على طول سبعين كيلومتراً".

وأضاف في بيان أن "الطائرة +حسان+" عادت "سالمة بعد أن نفذت المهمة المطلوبة بنجاح"، على الرغم من محاولات الجيش الإسرائيلي "إسقاطها".

ومساء اليوم، حلّقت مقاتلات إسرائيلية على ارتفاع منخفض جدا فوق بيروت، وكان في إمكان سكان العاصمة رؤيتها بوضوح، فيما سمع صوت هديرها في كل أنحاء المدينة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس أنه "أسقط طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله تسلّلت إلى الأجواء الإسرائيلية من لبنان".

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