ربع النساء دون الـ 50 تعرّضن للعنف الأسري على يد شريك

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

تعرّض أكثر من ربع النساء دون الـ50 عاماً من العمر في مختلف أنحاء العالم للعنف الأسري على يد شريك ذكر على مدار حياتهن، وفقاً لتقديرات جديدة «مقلقة».

ويشير تحليل لمئات الدراسات، نُشر في مجلة «ذا لانسيت»، إلى أن 27% من النساء اللائي تراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً مررن بعنف بدني أو جنسي من جانب الشريك خلال حياتهن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» نقلاً عن التحليل أن نحو امرأة بين كل سبع نساء (13%) قالت إن هذا حدث في السنة الماضية، أي ما يعادل 492 مليون امرأة حول العالم.

وقال الباحثون إنه من المرجح أن الشيوع الحقيقي أكبر من التقديرات، بالوضع في الاعتبار الوصمة المحيطة بالعنف الأسري التي قد تجعل النساء أقل احتمالية في الإبلاغ عن تجاربهن.

ويقال إن الدراسة هي أكبر تحليل حتى اليوم للعنف ضد النساء اللائي كن في علاقة أو مازلن في علاقة.

وحلل الباحثون من منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات 366 دراسة أجريت بين 2000 و2018 موجودة في قاعدة البيانات العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن انتشار العنف ضد المرأة. وهذه الدراسات تشمل 161 دولة ومنطقة وتمثل 90% من التعداد العالمي للنساء والفتيات.

• %27 من النساء اللائي تراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً مررن بعنف بدني أو جنسي من جانب الشريك خلال حياتهن.

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