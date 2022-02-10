محتجون في السودان ينزلون للشوارع مجددا للتنديد بالانقلاب والاعتقالات

المصدر: الخرطوم - رويترز

نظم محتجون سودانيون مسيرات في أحياء بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد اليوم الخميس للتنديد بالانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر وحملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية.

وخرج مئات المحتجين اليوم الخميس عن المسارات المقررة سلفا في محاولة جديدة للوصول للقصر الرئاسي لكن قوات الأمن تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع وبوجود مكثف في منطقة تبعد أكثر قليلا عن كيلومتر من القصر.

وخرجت احتجاجات أخرى في الناحية الأخرى من النيل في مدينتي أم درمان وبحري وفي القضارف وسنار.

واعتقلت السلطات أمس الأربعاء اثنين من أبرز المنتقدين السياسيين للجيش وهما خالد عمر يوسف ووجدي صالح.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان قوله في بيان إن اعتقالهما لم يكن لأسباب سياسية وإن التحقيقات جارية.

وذكر بيان من الادعاء أن صالح وآخرين يواجهون اتهامات بمخالفة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والعملة الأجنبية والإجراءات المالية.

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