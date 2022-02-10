رئيس الحكومة الليبية ينجو من محاولة اغتيال فجر اليوم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نجا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة من محاولة اغتيال فجر اليوم الخميس عندما أطلق مجهولون النار على سيارته في طرابلس حسب بيان رسمي ليبي.

وقالت مصادر ليبية، إن رئيس الوزراء كان عائدا إلى بيته عندما تعرض لإطلاق الرصاص عليه من سيارة لاذت بالفرار، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.

وجابت سيارات مسلحة ومدرعة وسط طرابلس ومنطقة حي الأندلس دون ان يتم القبض أو التعرف على منفذي محاولة الاغتيال.

وجاء الحادث قبل ساعات من انعقاد جلسة للبرلمان ستنظر في اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد، وهو ما يرفضه الدبيبة، الذي أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة ولن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا.

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