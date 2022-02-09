مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الجفاف في الصومال

المصدر: أبوظبي ■ وام

تقدم دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الجفاف من أبناء الشعب الصومالي الشقيق، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ويتضمن برنامج المساعدات تسيير جسر جوي للحد من تداعيات كارثة الجفاف، ونقل عشرات الأطنان من المؤن والمواد الإغاثية للمتضررين، حيث وصلت أولى طائراته إلى العاصمة مقديشو.

كما تسير الهيئة في وقت لاحق سفينة مساعدات لدعم جهودها في هذا الصدد وتخفيف وطأة المعاناة عن كاهل الأشقاء الصوماليين، ويتضمن برنامج الهيئة توفير المياه عبر ناقلات وصهاريج للنازحين بسبب الجفاف في مناطق وجودهم الحالية بجانب حفر مزيد من آبار المياه في المناطق والأقاليم التي تعاني شحاً شديداً في إمدادات المياه.

وأكد أمين عام الهيئة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن توجيهات القيادة في هذا الصدد تأتي تعزيزاً لمبادرات الدولة الإنسانية والإغاثية والتنموية لمصلحة الشعب الصومالي، وامتداداً لجهودها المستمرة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية.

وقال إن الهيئة أعدت برنامجاً طموحاً يلبي احتياجات المتأثرين في المرحلة الراهنة، ويسهم في تخفيف الآثار الناجمة عن كارثة الجفاف.

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