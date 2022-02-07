واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذا الشخص

المصدر: واشنطن - أ ف ب

عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدّم أيّ معلومة تتيح "التعرّف على أو تحديد مكان" وجود زعيم تنظيم "داعش-خراسان" سناء الله غفاري.

وهذه المكافأة التي وعدت بتقديمها وزارة الخارجية الأميركية، تعني أيضاً كلّ شخص يقدّم معلومة تساعد في "توقيف أو إدانة" منفّذي "الهجوم الإرهابي الذي نُفّذ في 26 أغسطس 2021 في مطار كابول".

وأسفر الهجوم الذي تبنّاه تنظيم "داعش - خراسان"، عن 185 قتيلًا على الأقلّ بينهم 13 عسكرياً أميركياً، أثناء انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان وتنظيمها، وسط فوضى عارمة، عملية إجلاء واسعة للأجانب والأفغان المهدّدين بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن سناء الله غفاري المعروف أيضًا باسم "شهاب المهاجر"، عيّنه تنظيم داعش على رأس فرعه الأفغاني (خراسان) في يونيو 2020.

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