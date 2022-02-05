بـ15 رصاصة.. اغتيال قاضٍ وسط الشارع في العراق

المصدر: الكوت - أ ف ب

قتل قاض متخصص في قضايا المخدرات السبت برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العمارة في جنوب العراق، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط في شرطة الطوارئ لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه القاضي أحمد فصيل خصاف، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، في حي الشبانة بالقرب من منزله القريب من مكان عمله وسط مدينة العمارة، وأردوه قتيلاً على الفور، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن القاضي "أصيب بـ15 رصاصة بسلاح كلاشنيكوف".

كما ذكر موظف صحي في دائرة الطب العدلي أن "القاضي أصيب بإطلاق ناري في منطقتي الرأس والصدر". ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن اغتيال القاضي.

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