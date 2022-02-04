مصر تدين بأشد العبارات تعرض الإمارات لهجوم إرهابي بـ 3 طائرات بدون طيار نجحت في اعتراضها وتدميرها

المصدر: القاهرة - وام

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اليوم تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة أمس لهجوم بثلاث طائرات بدون طيار والتي نجحت في اعتراضها وتدميرها بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية رفضها البالغ لتلك الانتهاكات الإرهابية التي تقوض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وجددت في الوقت ذاته دعمها الكامل لدولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

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