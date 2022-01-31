واشنطن تُشهر أسلحتها الاقتصادية.. وموسكو تُجري مناورات عسكرية قرب أوكرانيا

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

حذرت واشنطن الثلاثاء الماضي موسكو من فرض عقوبات قاسية عليها تشمل إجراءات تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً إذا ما اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا، في حين قرعت روسيا طبول الحرب بإطلاقها مناورات عسكرية على أبواب جارتها الغربية.

وبدا أن منسوب التوتر في هذه الأزمة آخذ في التصاعد، مع تأكيد البيت الأبيض أن خطر الغزو الروسي لأوكرانيا «لايزال وشيكاً».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصياً، إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، محذراً من أن هذه الخطوة تترتب عليها «نتائج هائلة» حتى إنها قد «تغير العالم».

وخلال زيارة إلى متجر صغير في واشنطن، سألته صحافية عما إذا كان وارداً بالنسبة إليه أن يفرض عقوبات على بوتين شخصياً، فأجاب بايدن «نعم، يمكن أن أنظر في ذلك».

وحذر مسؤول أميركي رفيع من أن بلاده لن تتوانى عن فرض عقوبات قاسية على روسيا، تشمل قيوداً على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية، مطمئناً حلفاء واشنطن الأوروبيين إلى أن أي استخدام من جانب موسكو لصادراتها من النفط والغاز كـ«سلاح» سيأتي بنتائج عكسية.

وقال المسؤول لصحافيين، طالباً عدم الكشف عن هويته: «نحن على استعداد لفرض عقوبات تحمل تداعيات هائلة»، تتجاوز الإجراءات السابقة التي طُبقت عام 2014، بعدما اجتاحت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وأضاف: «ولى زمن الإجراءات التدريجية»، مؤكداً أنه في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا مجدداً، «فسنبدأ من أعلى سلم التصعيد».

مخاوف أوروبية

وتطرق المسؤول الأميركي إلى المخاوف السائدة في أوروبا من أن ترد روسيا على أي عقوبات عبر تقليص صادراتها من الطاقة إلى القارة العجوز التي تعتمد عليها بشدة، بالقول إن موسكو ستؤذي نفسها أيضاً في حال أقدمت على خطوة من هذا القبيل.

الطاقة سلاحاً

ولفت إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يبحثون في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة للطاقة للتخفيف من تداعيات أي نزاع، في وقت تعاني أوروبا في الأساس ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشتاء.

وشدد المسؤول الأميركي على أن حزمة العقوبات الاقتصادية التي تعدها واشنطن للرد على أي غزو روسي لأوكرانيا ستشمل قيوداً غير مسبوقة على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية.

وقال: «نتحدث عن تكنولوجيا متقدمة نصممها وننتجها»، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، وتكنولوجيا صناعة الطيران، وهو ما «سيضرب بشدة طموحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الاستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو التصنيع».

وتابع: «هذه قطاعات دافع عنها بوتين نفسه على اعتبارها طريق روسيا للمضي قدماً في تنويع اقتصادها ليتجاوز النفط والغاز (...) في العديد من الحالات، إذا كانت روسيا ترغب في تطوير هذه القطاعات، فهي تحتاج إلى استيراد التكنولوجيا والمنتجات التي لا ينتجها إلا نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا».

مناورات عسكرية

وأتى الكشف عن هذه الترسانة من العقوبات الاقتصادية في وقت أطلقت روسيا مناورات عسكرية في جنوب البلاد وفي شبه جزيرة القرم، معربة عن قلقها من وضع الولايات المتحدة آلاف العسكريين في حالة تأهب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: «نراقب بقلق كبير هذه التحركات الأميركية»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتسبب من خلال ذلك «بتصعيد التوتر» كما فعلت بقرارها سحب عائلات الدبلوماسيين الأميركيين من أوكرانيا، بسبب ما اعتبرته خطراً وشيكاً يتمثل باجتياح روسي مرتقب لأوكرانيا الموالية للغرب.

وبعدما حذت بريطانيا حذو الولايات المتحدة الإثنين بقرارها سحب جزء من موظفي سفارتها في كييف وعائلاتهم، اتخذت كندا الثلاثاء الإجراء نفسه.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت الإثنين أن قوة عديدها 8500 عسكري أميركي وضعت في «حالة تأهب قصوى» تحسباً لاحتمال نشرها لتعزيز أي تفعيل لقوة التدخل التابعة لحلف شمال الأطلسي رداً على الأزمة الأوكرانية.

وحشدت روسيا 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية، مثيرة المخاوف من أنها تخطط لغزو جارتها الموالية للغرب، ما استدعى تحذيرات من دول الغرب.

وأفادت وكالات أنباء روسية بأن القوات المسلحة الروسية أطلقت سلسلة جديدة من المناورات بالقرب من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها، مع تدريبات تشمل 6000 عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات.

وأرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا مساعدة عسكرية جديدية تشمل «تجهيزات وذخائر لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية».

من جهته أعلن حلف شمال الأطلسي أن دوله تعد لوضع قوات احتياطية في حالة تأهب، وأنها أرسلت سفناً ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضد الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، فيما تعتبر روسيا من جهتها أن قوات الحلف في جوارها تشكل تهديداً وجودياً.

وحذرت الولايات المتحدة الثلاثاء بيلاروسيا من رد انتقامي في حال ساعدت حليفتها روسيا على غزو أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برياس: «لقد أوضحنا لبيلاروسيا أنها في حال سمحت باستخدام أراضيها في هجوم ضد أوكرانيا، فستواجه رداً سريعاً وحاسماً من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا».

رد هذا الأسبوع

وتنفي روسيا أي مخطط لشن هجوم على جارتها لكنها تربط وقف التصعيد بمعاهدات تضمن خصوصاً عدم توسع حلف شمال الاطلسي ليشمل أوكرانيا.

وهذه المطالب اعتبرتها أوروبا غير مقبولة وكذلك الولايات المتحدة، لكن يتم التأكد من أنه يجري أخذ قلق روسيا على محمل الجد، وأن هناك رغبة في التفاوض على حلول.

وبعد جولة محادثات، يفترض أن تسلم واشنطن هذا الأسبوع رداً خطياً على المطالب الروسية، لكن في موازاة ذلك صعد الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط عبر وضع قوات في حالة تأهب.

وهذا التشدد يبدو أنه باغت بعض القادة الأوروبيين الحريصين على عدم استفزاز الكرملين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد أن يقترح «طريقاً لوقف التصعيد» على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «في الأيام المقبلة». مضيفاً، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه «إذا حصل هجوم فسيكون هناك رد، والثمن (الذي ستدفعه روسيا) سيكون باهظاً جداً».

ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من جهته، إلى عدم «التهويل» بشأن الوضع.

وأكدت الولايات المتحدة أنه ليس هناك «أي خلافات» مع الأوروبيين حول العقوبات التي ستفرض على روسيا في حال قيامها بغزو أوكرانيا، ولا حول موضوع خطورة التهديد.

وتوعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مرة جديدة، روسيا بعقوبات غربية غير مسبوقة في حال غزت أوكرانيا.

وتقول واشنطن أيضاً إنها تريد التنسيق عن كثب مع حلفائها الأوروبيين الذين باتوا مرتابين منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان الذي تم، بحسب قولهم، بشكل أحادي الجانب.

لكن الارتياب ليس محصوراً بين ضفتي الأطلسي، إذ إن الأزمة الأوكرانية شقت وحدة الصف الأوروبي، فألمانيا التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع روسيا، وتعتمد بشكل خاص على الغاز الطبيعي الروسي، بدت مترددة في اعتماد لهجة حازمة ضد روسيا.

من جهتها طالبت روسيا للخروج من الأزمة بالتزامات خطية بعدم ضم أوكرانيا وجورجيا لحلف شمال الأطلسي، وبسحب قوات وأسلحة الحلف من دول أوروبا الشرقية، التي انضمت إليه بعد عام 1997، ولاسيما من رومانيا وبلغاريا. ومطالب روسيا لا يقبل بها الغربيون، إذ إن الرد الاميركي على المطالب لم يرُق لموسكو، وأبدت تحفظات عدة عليه على اعتبار أنه لم يلمس القضايا الجوهرية التي أثارها «الكرملين»، وهي الآن تجهز رداً على الرد.

وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، فإن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات مالية على روسيا من خلال منعها المصارف الروسية من استخدام الدولار.

ومن شأن مثل هذا القرار أن يسدد ضربة قاسية جداً لاقتصاد روسيا، لاسيما أنه منذ مطلع السنة تواجه بورصة موسكو وأسعار صرف الروبل صعوبات بسبب حالة انعدام اليقين هذه.

• حزمة العقوبات الاقتصادية التي تعدها واشنطن للرد على أي غزو روسي لأوكرانيا ستشمل قيوداً غير مسبوقة على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية.



• القوات المسلحة الروسية أطلقت سلسلة جديدة من المناورات بالقرب من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها، مع تدريبات تشمل 6000 عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات.

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