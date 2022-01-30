كوريا الشمالية تجري أكبر تجربة صاروخية منذ عام 2017

المصدر: سيؤول - رويترز

أجرت كوريا الشمالية أكبر تجربة صاروخية لها منذ عام 2017 اليوم الأحد عندما أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي متوسط المدى، في تطور يرى كثيرون أنه خطوة أخرى نحو استئناف التجارب على الصواريخ البعيدة المدى.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن قذيفة يُعتقد أنها صاروخ باليستي واحد أُطلقت في حوالي الساعة 7:52 صباحا بالتوقيت المحلي (2252 بتوقيت جرينتش) من مقاطعة جاجانج في كوريا الشمالية باتجاه المحيط قبالة ساحلها الشرقي.

وعقد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا برئاسة الرئيس مون جيه-إن لبحث التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية وقال إن التجربة شملت على ما يبدو إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى وهو ما لم تختبره كوريا الشمالية منذ 2017.

وقال مون إن عملية الإطلاق تجعل كوريا الشمالية قريبة من استئناف التجارب على إطلاق الصواريخ الباليستية البعيدة المدى العابرة للقارات. وكانت بيونجيانج قد أوقفت طواعية مثل هذه التجارب.

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن سلسلة التجارب الصاروخية التي أجراها الشمال هذا الشهر تعيد إلى الأذهان حالة التوتر المتصاعد في عام 2017 عندما أجرت بيونجيانج عدة تجارب نووية وأطلقت أكبر صواريخها وبعضها حلق فوق اليابان.

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إنه لم يعد ملزما بالتوقف عن مثل هذه الأنشطة التي تضمنت وقف تجارب الأسلحة النووية وأُعلن عنها في عام 2018 وسط موجة من الجهود الدبلوماسية ولقاءات قمة مع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

وأشار زعماء كوريا الشمالية هذا الشهر إلى أنها قد تستأنف تلك الأنشطة بسبب عدم إبداء الولايات المتحدة وحلفائها أي مؤشرات على التخلي عن ما وصفوه بـ"سياساتهم العدائية".

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهادي والهندي في بيان اليوم الأحد بعد التجربة الصاروخية: "الولايات المتحدة تستنكر هذه الأعمال وتدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن التجربة الصاروخية توضح التهديد الذي تمثله برامج كوريا الشمالية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي): "إنه أمر استفزازي".

وأضافت أن واشنطن عرضت مرارا إجراء محادثات مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة.

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