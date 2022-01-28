عاجل : مطار بغداد الدولي يتعرض لقصف 6 صواريخ على الأقل
تعرض مطار بغداد الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم لقصف بما لا يقل عن 6 صواريخ.
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني عراقي أن "الجناح المدني لمطار بغداد، تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحا، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني".
وحسب موقع "روسيا اليوم" ذكر المصدر ذاته أن القصف الصاروخي ألحق أضرارا "بعدد من الطائرات"، مشيرا أيضا أن " تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي أوقف عددا من الصواريخ".
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