الأردن: نصف مليون مواطن سيصابون بأوميكرون الأسبوع المقبل !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توقع خبراء أوبئة أردنيون ارتفاع الإصابات بمتحور “أوميكرون” إلى مستويات وصفوها بـ “غير المسبوقة” والتي قد تصل الأسبوع المقبل إلى نصف مليون شخص، وأعربوا عن خشيتهم من تأثر الكوادر الصحية وانعكاس ذلك على مستوى الخدمة المقدمة للمصابين، قائلين “إن الأرقام أكبر بكثير مما تعلنه وزارة الصحة”.

وأشاروا إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والحرص على التباعد ولبس الكمامة، فضلا عن وقف كافة الأنشطة التي تسبب تجمعات والتوجه إلى المطاعيم وتعديل البروتوكولات العلاجية.

ويرى اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة أن “اوميكرون” يجتاح الأردن، لافتا إلى أن أكثر من نصف مليون مواطن يتوقع إصابتهم خلال أسبوع".

وشكك الطراونة بالأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة، لافتا إلى أن الفحوصات موجهة والأرقام أكبر من ذلك بكثير.

واشار الطراونة في تصريحات لـصحيفة”الغد” الأردنية، “ان الاصابات تتضاعف كل يومين ونصف وبالتالي سنشهد الأسبوع المقبل إصابات يومية تتجاوز العشرين ألف أصابة، وذلك بفعل الظروف الجوية وبقاء الناس بالمنازل خلال الأيام المقبلة وبالتالي ستنتشر العدوى”.

وشدد على “ضرورة حماية الكوادر الصحية مطالبا وزارة الصحة بالكشف عن أرقام كوادر وزارة الصحة من المصابين واعلانها للرأي العام”.

من جهته، قال خبير الأوبئة الدكتور عبد الرحمن المعاني “إن المؤشرات الوبائية الآن خطيرة ومستمرة بالارتفاع اضافة الى زيادة النسبة في اقسام العناية الحثيثة.

ويخشى المعاني من زيادة الاصابات بين الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات وهي مرشحة للارتفاع والوصول الى 20 % من هذه الكوادر، ما يتطلب وجود خطة بديلة لتعويض النقص بالكوادر الصحية وخصوصا في اسابيع الموجة الرابعة الحاسمة وهي اسابيع تفصلنا عن ذروة الموجة والتي من المتوقع أن تصل الإصابات الأسبوعية إلى 140 ألف إصابة.

ودعا المعاني وزارة الصحة إلى “اخذ المتحور اوميكرون على محمل الجد وعدم التهاون في الاعراض التي يسببها خاصة وانها تصيب الفئات ذات الاختطار العالي وذوي الامراض المزمنة والمناعة المنخفضة”.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين عن تسجيل 15 وفاة و11478 اصابة كورونا جديدة في الاردن ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13088 وفاة و 1152526 إصابة.

ووفق الايجاز اليومي الصادر عن الوزارة، بلغت نسبة الفحوصات الايجابية 22.98 %.

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