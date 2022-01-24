مصر تجيز الاستخدام الطارئ لأول علاج فموي مقاوم لـ «كورونا» ينتج محليا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت هيئة الدواء المصرية منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر «المولونبيرافير»، بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ذلك «تم في أقل من شهر من حصول المستحضر على رخصة الاستخدام الطارئ من الجهات الرقابية العالمية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وهيئة الأدوية الأوروبية (EMA)».

وأعلنت الهيئة، بحسب البيان المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على «فيسبوك»، أن «المستحضر سيتم تصنيعه محليا من خلال خمس شركات محلية كمرحلة أولي، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى ما زالت في مراحل التقييم المختلفة».

وأشارت الهيئة إلى أن «مستحضر المولونبيرافير يعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية»، موضحة بأن «العقار يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط».

وأكدت الهيئة على أنه «سوف يتم حصر تداول العقار داخل المستشفيات فقط؛ لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل، ووفقاً للمعايير التي تقرها اللجان العلمية لضمان المتابعة العلاجية المستمرة».

ولفتت الهيئة إلى أنه بهذا القرار تكون مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار، وتحقق السبق العالمي في تصنيعه محلياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news