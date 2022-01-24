"الصحة العالمية": نحن في منعطف خطير وعلينا العمل لإنهاء المرحلة الحرجة من الوباء

المصدر: برلين - رويترز

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، دول العالم على العمل معا لوضع نهاية للمرحلة الحرجة من جائحة كورونا، قائلا إن لديها الآن جميع الأدوات المتاحة للقيام بذلك.

وقال في مؤتمر صحافي مع وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه: "تدخل جائحة كوفيد-19 الآن عامها الثالث ونحن في منعطف خطير. يجب أن نعمل معا لإنهاء المرحلة الحرجة من هذا الوباء".

وشدد المسؤول الصحي على أنه "لا يمكن السماح لفيروس كورونا بالاستمرار ونحن نتخبط بين الذعر والإهمال".

وتجاوزت الإصابات، التي بلغت 1.44 مليون حالة مسجلة في جميع أنحاء العالم، الرقم القياسي السابق بسبب الموجة الجديدة التي يقودها المتحور أوميكرون، سريع الانتشار.

وتم التعرف على أوميكرون لأول مرة في جنوب أفريقيا، ديسمبر 2021. وأودى الوباء بحياة حوالي خمسة ملايين و400 ألف شخص في كل أنحاء العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية 2019 في الصين.

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