تصوير ضابط عراقي يعتدي على مواطن يثير غضباً.. والداخلية تتخذ إجراء عاجلاً ! فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثار مقطع فيديو متداول لضابط عراقي وهو يعتدي على مواطن قيل انه بائع على بسطة في السوق، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع وزارة الداخلية العراقية لاتخاذ إجراء عاجل بحقه.

ووجه وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، أمس الأحد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط برتبة نقيب، بعد قيامه بالاعتداء على مواطن في العاصمة بغداد، بحسب بيان للوزارة نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك".

وأمر الوزير حسب موقع "روسيا اليوم" بإيقاف الضابط وتشكيل مجلس تحقيقي حول ما قام به.

وأظهر الفيديو المتداول مجموعة من الرجال وهم يحاولون ردع الضابط، وفيما ظهر الأخير وهو يحاول أن يشهر مسدسه، في حين تمكن آخرون بزي أمني من منعه من استخدامه.

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