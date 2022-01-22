الولايات المتحدة ترفض إصدار تأشيرة دخول لرائد فضاء روسي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرة دخول لرائد الفضاء الروسي، نيكولاي تشوب، الذي كان من المخطط أن يتجه إلى هناك للمشاركة في التدريبات بمركز ليندن جونسون الفضائي.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر مطلع قوله: "دون أي تفسير لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرة لرجل الفضاء في مؤسسة "روسكوسموس"، نيكولاي تشوب، الذي من المخطط أن تجري رحلته إلى محطة الفضاء الدولية في ربيع عام 2023. وكان يستعد للتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الدورة التدريبية في مركز جونسون الفضائي".

ولم تقدم مؤسسة "روسكوسموس" أي تعليق على هذه الأنباء حتى الآن.

عادة يمر رجال الفضاء من الدول الأجنبية، قبل التحليق، بفترة التدريب في مركز غاغارين لتدريب رجال الفضاء في مدينة النجوم الروسية، حيث يجري إطلاعهم على القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية، أما رجال الفضاء الروس فيمرون بفترة التدريب في مركز جونسون بهيوستن، حيث يطلعون على القسم الأمريكي من محطة الفضاء الدولية. ويتم هذا التدريب بغض النظر عن المركبة الفضائية التي سيسافر على متنها أعضاء الطاقم.

المواطن الروسي نيكولاي تشوب هو عضو في الطاقم الاحتياطي لبعثة "أم كا أس-68" التي من المخطط أن تتم رحلتها على متن المركبة الفضائية "سويوز أم أس-22" في سبتمبر القادم. وهو أيضا عضو في الطاقم الرئيسي لبعثة "أم كا أس-69" المخطط تحليقها في ربيع عام 2023.

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