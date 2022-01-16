الجيش الأردني: مقتل ضابط واصابة 3 جنود في اشتباك على الحدود الشمالية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن مصدر مسؤول في الجيش الأردني صباح اليوم أنه وفي الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر أن الاشتباك أسفر عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات وإصابة ثلاثة جنود تم اخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري وجاري متابعة حالتهم الصحية.

وبين المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

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