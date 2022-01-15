من هي المرأة العربية الوحيدة التي فرحت بخطاب التنحي لجمال عبد الناصر !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت هدى عبد الناصر ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تفاصيل متعلقة بخطاب تنحيه، وجوانب من تداعيات حرب 1967.

وقالت ابنة الزعيم الراحل عبر قناة "صدى البلد" إن عبد الناصر أعاد النظر في مجمل الأوضاع بأكملها بعد نكسة 1967، وليس فقط في تقييم القوات المسلحة، مشيرة إلى مناقشات مطولة وصاخبة جرت في مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا حول ذلك.

وحول خطاب التنحي، قالت إن والدها لم يخبر أحدا حتى من عائلته بنيته التنحي، وإنه لم يكن يتحدث مع أحد منهم في تلك الفترة، واستذكرت أن والدتها كانت "الوحيدة في مصر اللي فرحت"، وقالت إنها استقبلت عبد الناصر حين عاد إلى البيت بعد خطاب الاستقالة، بالقول: "خلاص كفاية".

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