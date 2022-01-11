حكومة دلهي تأمر بالعمل من المنزل لمواجهة كورونا

المصدر: نيودلهي - د ب ا

أصدرت هيئة إدارة الكوارث في دلهي اليوم الثلاثاء قرارا بإغلاق المطاعم والحانات، كما طالبت المكاتب الخاصة باستثناء التي تقدم الخدمات الاساسية بالعمل من المنزل في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الهيئة القول إنه سوف يتم السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل فقط.

ويأتي هذا القرار بعدما ارتفع معدل إيجابية الاصابة بالفيروس في دلهي إلى 25% أمس الاثنين، بعدما كان يبلغ 23.5% أمس الأول الأحد. ويعد المعدل الأعلى منذ السادس من مايو عندما بلغ المعدل 26.3%.

وسجلت دلهي 19 ألفا و166 حالة إصابة بالفيروس أمس الاثنين، بانخفاض بواقع 3500 حالة، مقارنة بـ 22 ألف و751 حالة أمس الأول الأحد. ويرجع الانخفاض إلى انخفاض عدد الاختبارات خلال يوم الأحد والعطلات العامة.

جاء في بيان هيئة إدارة الكوارث أن حالات الاصابة بالفيروس، وتشمل المصابة بمتحور أوميكرون، تتزايد سريعا، مضيفة: "لذلك من الضروري فرض بعض القيود الإضافية في دلهي لاحتواء الفيروس".

وقال مسؤول إن قرار تشديد القيود جاء عقب ارتفاع حالات الوفاة بالفيروس.

وقد سجلت دلهي 17 حالة وفاة يومي الأحد والاثنين الماضيين، فيما تعد أعلى حصيلة وفيات منذ 16 يونيو الماضي.

وقال كابير سوري رئيس رابطة المطاعم في الهند إن القطاع الأكثر تضررا من هذه القيود.

وأضاف: "لقد كنا أول من أغلق، وتقريبا آخر من استأنف العمل خلال إجراءات الإغلاق الأولى والثانية. وأعتقد أن الموجة الثالثة سوف تكون أسوأ من العام الماضي. لقد تمكنا من النجاة نوعاً ما حتى الآن، ولكن مع الإعلان عن القواعد الجديدة في دلهي، يبدو أنه من غير المرجح بصورة كبيرة أن نتمكن من الاستمرار".

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