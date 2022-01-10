19 قتيلاً و13 بحالة حرجة وعشرات الجرحى .. في حريق مبنى سكني بنيويورك .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في حريق شبّ في مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة إريك آدامز اليوم.

وقال آدامز الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوع، لشبكة "سي إن إن" إنه "تم التأكد من مصرع 19 شخصا، إضافة إلى العديد من المصابين في حالة حرجة"، موضحا أن 63 شخصا أصيبوا في الحريق.

فيما وصفه مفوض الإطفاء بالمدينة بأنه أحد أسوأ الحرائق في الذاكرة الحديثة.

وأكد ستيفان رينغل، كبير مستشاري العمدة، إريك آدامز، لوكالة أسوشييتدبرس عدد القتلى، في حين أكد مسؤول بالمدينة مقتل تسعة أطفال بالحريق.

وقال رينغل إن أكثر من ستين شخصا أصيبوا وما زال 13 شخصا في حالة حرجة في المستشفى. وقال مفوض قسم إطفاء نيويورك دانييل نيغرو في مؤتمر صحافي، إن غالبية الضحايا كانوا يعانون من استنشاق الدخان الشديد.

ووفقًا لقسم إطفاء نيويورك فقد انتقل ما يقرب من 200 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث في مبنى توين بارك للشقق السكنية، وهي بناية مكونة من 19 طابقًا في شارع 181 الشرقي.

وقال نيغرو إن رجال الإطفاء "عثروا على ضحايا في كل طابق وكانوا يخرجونهم بسبب توقف القلب والجهاز التنفسي... وهذا أمر غير مسبوق في مدينتنا. نتوقع أن يكون هناك العديد من القتلى".

ووفقًا لنيغرو، فقد نشأ الحريق في شقة دوبلكس تمتد في الطابقين الثاني والثالث. وقال إن رجال الإطفاء وجدوا باب الشقة مفتوحا، مما سمح للنيران على ما يبدو بالتسارع ونشر الدخان بسرعة.

ويأتي الحريق بعد أيام فقط من حريق في منزل في فيلادلفيا أسفر عن مقتل 12 شخصًا، بينهم 8 أطفال.

Watch this dramatic video of two teens sliding to safety from fourth floor New York flat firehttps://t.co/JYTzfEltXE pic.twitter.com/GBkppkqU4c — BBC News (World) (@BBCWorld) December 18, 2021

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