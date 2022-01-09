"دلتاكرون".. متحور جديد من كورونا يجمع بين دلتا وأوميكرون يظهر في قبرص

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اكتشف علماء في قبرص عدوى بكوفيد-19 تجمع بين المتحورين دلتا وأوميكرون، وأعلن وزير الصحة القبرصي ميشاليس هادجيبانتيلاس، اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا، مضيفاً أن المتحور الجديد يطلق عليه اسم دلتاكرون.

ووفقًا لما ذكره ليونديوس كوستريكيس، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص ورئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية، في مقابلة مع تلفزيون "سيغما": "هناك حاليًا عدوى مشتركة بين أوميكرون ودلتا ووجدنا هذه السلالة التي هي مزيج من الاثنين".

وقال إن الاكتشاف سُمي دلتاكرون بسبب التعرف على بصمات جينية شبيهة بأوميكرون داخل جينومات دلتا.

وحدد كوستريكيس وفريقه 25 حالة من هذا القبيل أُرسلت تفاصيلها إلى قاعدة البيانات الدولية التي تتعقب التغيرات في الفيروس، الجمعة، وفق وكالة "بلومبرغ" Bloomberg للأنباء.

وأضاف العالم القبرصي: "سنرى في المستقبل ما إذا كانت هذه السلالة مرضية أو معدية أكثر أو ما إذا كانت ستطغى" على دلتا وأوميكرون. لكنه رجّح أن يسيطر المتحور أوميكرون على الخليط الجديد أيضاً.

ويأتي اكتشاف متحور دلتاكرون مع استمرار انتشار المتحور أوميكرون السريع في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في زيادة حالات الإصابة بكورونا.

وتم إحصاء أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 في العالم يومياً في الأسبوع الأول من 2022 بين الأول من يناير والسابع منه، وهو رقم تضاعف خلال عشرة أيام.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 270% منذ رصد المتحور أوميكرون في بوتسوانا وجنوب إفريقيا نهاية نوفمبر 2021.

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