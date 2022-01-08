السفير الروسي في واشنطن: الناتو من مخلفات الحرب الباردة !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وصف السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه من "بقايا الحرب الباردة"، وأن توسع الحلف شرقا انتهاك لمبدأ عدم قابلية الأمن في أوروبا للتجزئة.

وقال السفير الروسي في تعليقات قبل أيام من انعقاد المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها: "إن توسع الناتو نحو الشرق يتعارض مع المبدأ المتفق عليه حول عدم قابلية الأمن للتجزئة في أوروبا"، مضيفا أن حلف شمال الأطلسي هو مظهر من مظاهر "بقايا الحرب الباردة".

ومن بين المقترحات التي أعدتها روسيا لبحثها خلال المحادثات مع للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، عدم توسع الناتو نحو الشرق باتجاه الحدود الروسية، بما في ذلك توسعه على حساب الجمهوريات السوفيتية السابقة، حسب موقع "روسيا اليوم".

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