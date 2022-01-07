بايدن: "كوفيد-19"بشكله الحالي "لن يدوم"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن كوفيد-19 "كما نعرفه اليوم لن يدوم"، بشكله الحالي على الأقلّ، في وقت تواجه الولايات المتحدة موجة إصابات جديدة بالفيروس.

لكنه اقر أمام صحافيين في البيت الأبيض بان "وجود كوفيد-19 في بيئتنا وكوكبنا، هذا سيستمرّ ربما".

وأكّد بايدن الذي بنى حملته الانتخابية قبل أكثر من عام على الوعد بالتغلب على الجائحة، أن "لدينا أدوات إضافية كثيرة (...) قادرة على احتواء كوفيد-19 وسلالات أخرى".

وأضاف "لن يكون الوضع الطبيعي الجديد هو ما نعرفه اليوم. سيكون أفضل".

وتواجه إدارة بايدن انتقادات عديدة للنقص في اختبارات الكشف عن كوفيد-19 والنقص العام بالكشف عن الإصابات على مستوى البلاد التي تواجه موجة وبائية خامسة مع تفشي المتحورة أوميكرون.

وسجّلت الولايات المتحدة الاثنين عددًا قياسيًا جديدا بالإصابات اليومية تخطى مليونا.

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