السعودية.. منع دخول الأطفال للمسجد النبوي وساحاته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قررت وكالة شؤون المسجد النبوي منع دخول الأطفال للمسجد النبوي وساحاته، وكتبت على حسابها على «تويتر»: «حفاظا على سلامتكم وضمن الإجراءات الاحترازية.. يمنع دخول ⁦الأطفال⁩ للمسجد النبوي وساحاته».

و قررت وكالة شؤون المسجد النبوي كذلك فتح سطح المسجد لصلاتي المغرب والعشاء ، وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حسبما جاء على حساب الوكالة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وبثت وكالة شؤون المسجد النبوي فيديو للصلاة في المسجد النبوي مع الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية، وكتبت عليه: «التزام المصلين في المسجد النبوي بتطبيق التباعد الجسدي والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية».

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت قرارًا، الثلاثاء الماضي، بإلغاء تكرار العمرة وإمكانية حجز تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق، وحددت المدة المسموحة لتكرار طلب السماح بأداء عمرة جديد هي 10 أيام من تاريخ انتهاء العمرة السابقة.

وأرجعت السعودية سبب التعديل في تحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة إلى الإجراءات الاحترازية التي جرى إعادة تطبيقها في الحرمين الشريفين والمملكة، وفقا للزيادة المتسارعة في إصابات كورونا في السعودية، حسبما أفاد بيان لوزارة الصحة السعودية.

وأكدت الداخلية السعودية أنّ إعادة فرض الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، يأتي انطلاقا من حرص المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم بعد تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في السعودية.

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