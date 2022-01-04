خلال يوم واحد.. مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

سجّلت الولايات المتحدة أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الاثنين، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز، في وقت تتفشى المتحورة أوميكرون بوتيرة متسارعة.

وأعلنت الجامعة 1688 وفاة في الولايات المتحدة خلال اليوم ذاته، بعدما حذّر كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من أن البلاد تشهد "ارتفاعا شبه عامودي" في الإصابات بكوفيد، لكنه لفت إلى أن الموجة قد تبلغ ذروتها بعد بضعة أسابيع.

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