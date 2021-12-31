كارثة صحية.. العثور على متحور أوميكرون في 55٪ من عينات مرضى كورونا في مومباي

المصدر: إعداد: سمير سعيد

وفقًا لمسح طبي، تم العثور على متحور أوميكرون في 55% من من عينات مرضى كورونا في مومباي، بينما تم اكتشاف دلتا في 13%.

وتم تشخيص 55% من العينات المرسلة إلى مختبر كاستوربا لتسلسل الجينوم بمتحور أوميكرون الجديد، وفقًا لتقرير المراقبة الجينومية الكامل السابع.

وذكر المسح في تقرير أيضًا أنه تم تشخيص ما يقرب من 32% من العينات على أنها مشتقات "دلتا" وأن 13% من العينات تم تشخيصها على أنها متحورات "دلتا".

جمعت الهيئة المدنية الصحية في الهند 376 عينة من مرضى مصابين بفيروس كورونا كجزء من مسح التسلسل الجينومي السابع الذي أجراه مختبر تسلسل الجينوم من الجيل التالي في مستشفى بي إم سي كاستوربا والمعهد الوطني لعلم الفيروسات في بيون.

من بين هؤلاء، كان 282 مريضًا من مومباي، مع 156 عينة تحتوي على متغير أوميكرون، و89 بها مشتقات دلتا، و37 بها متغير دلتا.

في الدفعة السابعة، تم إرسال 376 عينة لتسلسل الجينوم، منها 282 عينة من مومباي. من بين 282 مريضًا، 46 [16%] كانت أعمارهم تصل إلى 20 عامًا، 99 [35%] تتراوح أعمارهم بين 21 و 40 عامًا، 79 [28%] في الفئة العمرية 41-60، 54 [19%] بين 61 و 80 عامًا، وأربعة [1%] في الجزء فوق 80 عامًا، "قال مسؤول.

وفي الوقت نفسه، من بين 282 مريضًا، كان 32 مريضًا في الفئة العمرية التي تقل عن 18 عامًا، من بينهم 16 مريضًا أصيبوا بأوميكرون البديل، يليهم 12 مريضًا بمشتقات دلتا وأربعة من متحور دلتا.

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