مصر.. منع غير الملقحين من دخول الحرم الجامعي لأداء الامتحانات

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر، أمس الأحد، منع دخول طلاب الجامعات الحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا.

ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للجامعات، يلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام، في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم.

وأكد وزير التعليم العالي على الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي بكافة الجامعات والمعاهد، ودعا أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري إلى الانتظام خلال فترة الامتحانات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على دعم مستشفيات وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية بأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات ومديريات الشئون الصحية أو هيئة الرعاية الصحية، بالمحافظات التي بدأ فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي.

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