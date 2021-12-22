السلطات الأميركية تجيز استخدام حبوب فايزر المضادة لكورونا

المصدر:
  • واشنطن - أ ف ب
التاريخ:

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الأربعاء الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من مختبرات فايزر، في خطوة مهمة على صعيد مكافحة الوباء يمكن أن تسمح لملايين المرضى بالحصول على العلاج.

وقال المسؤولة في الإدارة باتريسيا كافازوني في بيان: "توفر هذه الموافقة أداة جديدة لمحاربة كوفيد-19 في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحوّرات جديدة".

وتقول الإدارة إن هذه الحبوب يمكن إعطاؤها للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما وما فوق.

طباعة
أعلى