السلطات الأميركية تجيز استخدام حبوب فايزر المضادة لكورونا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الأربعاء الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من مختبرات فايزر، في خطوة مهمة على صعيد مكافحة الوباء يمكن أن تسمح لملايين المرضى بالحصول على العلاج.

وقال المسؤولة في الإدارة باتريسيا كافازوني في بيان: "توفر هذه الموافقة أداة جديدة لمحاربة كوفيد-19 في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحوّرات جديدة".

وتقول الإدارة إن هذه الحبوب يمكن إعطاؤها للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما وما فوق.

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