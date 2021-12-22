لمواجهة أوميكرون.. بريطانيا تقرر تطعيم الأطفال الأصغر سناً

المصدر: لندن - رويترز

قالت بريطانيا اليوم الأربعاء إنها ستبدأ في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر ممن تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما ضد كوفيد-19 بعد أن وافقت هيئة تنظيم الأدوية في البلاد على استخدام جرعة أقل من الجرعة المعتادة من لقاح فايزر/بيونتيك مع تلك الفئة العمرية.

وقالت اللجنة المشتركة للقاحات والتحصين (جيه.سي.في.آي) إن الأطفال سيحصلون على جرعتين بحجم عشرة ميكروجرام من لقاح فايزر/بيونتيك، أي ثلث جرعة البالغين، مع فترة ثمانية أسابيع بين الجرعتين.

أضافت اللجنة أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن منح التطعيم بشكل عام للأطفال الأصغر سنا بعد بيانات إضافية حول سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا سريعة الانتشار ودراسة أثر تطعيم الأطفال الصغار.

وقال وي شين ليم رئيس لجنة اللقاحات في (جيه.سي.في.آي): "غالبية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما معرضون لمستوى مخاطر منخفض جدا إذا أصيبوا بكوفيد-19".

وأضاف: "ومع ذلك، يعاني بعض من تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما من ظروف صحية معينة... تعرضهم لخطر أكبر، وننصح بتطعيم هؤلاء الأطفال في المقام الأول".

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