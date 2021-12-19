حصيلة قتلى انفجار كراتشي ترتفع إلى 17 شخصا

المصدر: إسلام آباد - د ب أ

أعلنت الشرطة الباكستانية أن حصيلة القتلى جراء انفجار وقع في مدينة كراتشي الباكستانية ارتفعت إلى 17 شخصا اليوم الأحد.

وقال زاهر علي، وهو متحدث باسم شرطة المدينة الساحلية لوكالة الأنباء الألمانية : "توفي سبعة أشخاص آخرون ليلا كانوا قد أصيبوا على نحو خطير ".

ولا يزال 10 أشخاص أصيبوا أيضا في الانفجار يتلقون العلاج في المستشفى.

كان 10 أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم أمس السبت بعد وقوع انفجار في نظام صرف. وكان الانفجار شديدا للغاية لدرجة أنه دمر مبنى بنك خاص مبني أعلى خط للصرف .

وألقى الحادث بالضوء على انتهاكات لقانون البناء في المدينة الأكبر في باكستان، والتي يمثل فيها البناء بدون ترخيص، ولا سيما أعلى خطوط الصرف، واحدا من العوامل الرئيسة وراء الفيضانات في المناطق الحضرية.

واستبعدت السلطات وجود عمل إرهابي وراء الانفجار الذي وقع أمس السبت.

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