محمد بن راشد يصل الرياض لترؤس وفد الدولة إلى القمة الخليجية.. فيديو

المصدر: متابعة وقع الإمارات اليوم

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى العاصمة السعودية الرياض لترؤس وفد الدولة المشارك في اجتماعات قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن دورتها الثانية والأربعين والتي تُعقد أعمالها في وقت لاحق اليوم برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله والوفد المرافق، في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.

ويرافق صاحب السمو إلى القمة وفد رفيع يضم: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ومحمد هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي، وخليفة بن شاهين المرر وزير دولة، وسفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، ورئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء خليفة سعيد سليمان.

محمد بن راشد يصل إلى الرياض، على رأس وفد الدولة المشارك في القمة الخليجية، ومحمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله للمملكة.

مصدر الفيديو: واس#القمة_الخليجية_في_الرياض #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/WMQVqHrpyC — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 14, 2021

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