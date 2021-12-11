أميركا.. عشرات القتلى بإعصار مدمر في ولاية كنتاكي

المصدر: واشنطن - أ ف ب

يخشى أن يكون 50 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في كنتاكي بعدما اجتاح إعصار الولاية الأميركية، حسبما أعلن الحاكم آندي بيشير في مؤتمر صحافي في ساعة مبكرة السبت.

وقال "أخشى أن يكون قد قتل أكثر من 50 شخصا في كنتاكي ... ربما قرابة ما بين 70 و100، الأمر مروّع".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن الحاكم قوله خلال مقابلة أجرتها معه قناة (دبليو.إل.كيه.واي)إن عدد الوفيات قد يكون "أعلى من ذلك بكثير".

وأضاف "التقارير تجعل القلب ينفطر". وذكرت الصحيفة أن متحدثة باسم خدمة إدارة الطوارئ بالولاية قالت إن مسؤولي الإنقاذ لم يؤكدوا أرقام الوفيات أو الإصابات حتى وقت مبكر يوم السبت.

وأعلن بشير حالة الطوارئ في الولاية. ونقلت عنه الصحيفة قوله تعليقا على الدمار الناتج عن الأعاصير إنه سيكون "من أسوأ ما شهدنا منذ وقت طويل".

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