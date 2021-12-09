السيسي: مصر حريصة على أمن واستقرار لبنان

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس حرص بلاده على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة.

ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية باسم راضي في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، استقبل السيسي اليوم نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث ، بأن السيسي أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي ، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان، بما يساعد على الحفاظ على قوة وقدرة الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

من جانبه؛ أشاد رئيس الوزراء اللبناني بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي.

وأكد ميقاتي اعتزاز لبنان بـ "العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل".

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول استعراض مستجدات المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية.

كان رئيس الوزراء اللبناني وصل على رأس وفد إلى القاهرة صباح اليوم في زيارة لمصر ، هي الأولى إلى خارج لبنان منذ توليه مهام منصبه.

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