بريطانيا تسجل 86 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت السلطات الصحية البريطانية ، اليوم الأحد، عن تسجيل 86 إصابة جديدة بسلالة فيروس كورونا المتحورة الجديدة "أوميكرون" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية بهذا المتحور الجديد في المملكة المتحدة إلى 246 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن السلطات الصحية البريطانية.

وبشكل عام سجلت بريطانيا 41 ألفا و574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 127 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 ملايين و479 ألفا و955 إصابة، والوفيات إلى 146 ألفا وحالة واحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news