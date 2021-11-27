ظهور رئيس وزراء إثيوبيا بالزي العسكري على جبهة القتال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكر التليفزيون الحكومي الإثيوبي أن رئيس الوزراء آبي أحمد ظهر اليوم الجمعة على خط المواجهة للقتال ضد جبهة تحرير شعب تيغراي اليوم الجمعة.

وقال آبي، مرتديا زيا عسكريا كاملا، إن معنويات الجيش مرتفعة وأن العدو ليس لديه فرصة، وذلك في مقطع مصور قصير انتشر أيضا على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الوزارء الإثيوبي، إن قوات تيغراي تنسحب من المناطق التي احتلتها حتى الآن، مؤكداً أنها ليست في وضع يسمح لها بمنافسة الجيش الوطني، بحسب محطة فانا الإثيوبية.

وصرح أن الجيش تمكن من تحرير منطقتي شيفرة وكاساجيتا في منطقة عفر، ويواصل التقدم إلى مناطق أخرى في عملية عسكرية واسعة النطاق، بحسب "سبوتنيك".

وكان آبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، قد سلم الأربعاء الماضي مهام الحكومة اليومية إلى نائبه كي يسمح لنفسه بالتوجه للخطوط الأمامية، وأن يظهر دعمه شخصيا للقوات الحكومية على خط المواجهة.

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