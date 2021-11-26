فاوتشي: واشنطن تنتظر بيانات أوفى حول المتحورة الجديدة قبل غلق الحدود

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قال مستشار البيت الأبيض بشأن الوباء الجمعة إن الولايات المتحدة تنتظر مزيدا من البيانات العلمية حول المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا قبل اتخاذ "قرار مدروس" بشأن إغلاق محتمل للحدود.

وصرح الطبيب أنتوني فاوتشي لشبكة "سي إن إن" الأميركية "سنتخذ قرارا في أقرب وقت ممكن عندما يكون لدينا مزيد من البيانات" حول هذا الموضوع، وذلك على عكس فرنسا وهولندا وبريطانيا التي علقت الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها اعتبارا من منتصف نهار الجمعة.

وأضاف عالم المناعة "هذا النوع من الخيارات مطروح دائما، لكنك لا تريد أن تقول إنك ستفعل ذلك قبل أن يكون لديك سبب علمي"، وأردف "لذلك نسارع لجمع هذه البيانات العلمية من أجل اتخاذ قرار مدروس".

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