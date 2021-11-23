الأسد وتبون وأردوغان يعربون عن دعمهم للبنان

المصدر: بيروت - د ب أ

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد ونظيراه الجزائري عبدالمجيد تبون والتركي رجب طيب أردوغان عن دعمهم للبنان.

جاء ذلك في برقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال تلقاها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من نظرائه الثلاثة إضافة إلى ملك بلجيكا فيليب، وإمبراطور اليابان ناروهيتو، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان،أكّد الرئيس الأسد في برقيته لنظيره اللبناني حرصه على " مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائية، تجسيداً لما يجمع شعبينا من وشائج الأخوة الراسخة، وبما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة التي يتعرضان لها".

وشدد على "مساندة سورية الدائمة للبنان والوقوف إلى جانبه بكل ما يساهم في تقدمه وازدهاره".

من جهته، عبّر الرئيس الجزائري تبون عن ارتياحه "لما وصلت إليه العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، وعن الاستعداد للعمل بمعيتكم على دفعها إلى آفاق أرحب".

من جهة ثانية لفت الرئيس التركي أردوغان،في برقيته إلى أن بلاده " تولي أهمية كبيرة لأمن لبنان واستقراره وازدهاره، وهي مصممة على مواصلة دعمها للشعب والدولة اللبنانية".

وأضاف: " على ثقة تامة بأن أواصر الصداقة والأخوة بين بلدينا ستتعزز في الفترة المقبلة وان تعاوننا سيتطور في جميع المجالات".

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