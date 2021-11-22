انطلاق فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 6"

المصدر: القاهرة - وام

انطلقت اليوم فعاليات التدريب المشترك "العقبة -6" والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية وتستمر فعالياته حتى الثاني من شهر ديسمبر المقبل بمشاركة عناصر من القوات البرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية والأسلحة التخصصية لكلا البلدين.

وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين، كذلك التعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة لتأكيد جاهزية القوات لتنفيذ أعمال قتالية مشتركة.

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